¿Golpe de estado en AD Carabobo? Conozca toda la verdad

Entre señalamientos de un golpe de estado interno y decisiones tomadas con el argumento de estar apegadas a los lineamientos del partido, el ambiente de AD Carabobo no es el mejor en estos momentos.

Desde hace casi un mes el movimiento ha sido intenso en el Comité Ejecutivo Seccional (CES) de Acción Democrática.

Se ajustaron piezas, hubo reuniones y acuerdos, rumores y señalamientos, hasta que el martes 14 de julio se tomó una decisión que, aunque no sorprendió, ha sido cuestionada por muchos.

De un lado está Rubén Limas, quien fue por 19 años secretario general de AD en Carabobo hasta ayer, cuando se formalizó su separación del cargo.

Y del otro, quienes consideran que sus recientes actuaciones no han estado ajustadas a los estatutos de la organización política.

Los hechos en AD Carabobo

Desde el 15 de junio, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro designó una junta ad hoc de AD, encabezada por Bernabé Gutiérrez, comenzaron a surgir los rumores de una reestructuración de la directiva regional.

Por redes sociales, Limas fue señalado de ser cercano a Gutiérrez y trascendió que Henry Ramos Allup tenía intenciones de poner en su cargo a alguien de su círculo de confianza.

En ese momento comenzaron intensas reuniones en AD Carabobo.

Limas estaba fuera del país porque mientras cumplía parte de sus labores profesionales como médico en Estados Unidos, comenzó la cuarentena y no había podido regresar a Venezuela.

En principio se habló de su ausencia en el cargo. Pero con su llegada a Valencia en un vuelo humanitario esa hipótesis cambió, pero los planes de restructuración seguían.

“Es un complot que ya venía rodando desde hace bastante tiempo, en 2016, por un grupo atorrante minoritario que hay en el CES, la mayoría de ellos llegó por imposición y justamente fue el propio Bernabé Gutiérrez quien los impuso por decisión de Henry Ramos".

"Hicieron todo lo posible por tener contactos arriba con algunos personeros en Caracas hasta llegar a esta situación que lamentablemente se dio ayer”, relató Limas.

Pero el fin de semana circularon algunas fotos que empañaron su imagen y que hacían referencia a una supuesta reunión que sostuvo con Bernabé Gutiérrez en el estado Carabobo.

Fue un hecho duramente cuestionado y ante el que Limas se defendió. “No andábamos escondidos ni huyendo a plena luz del día”.

Un comunicado

A través de un comunicado que publicó, Limas aseguró que el designado por el TSJ solo lo visitó para hablar con él sobre su posición política, “tal como él lo ha anunciado de manera pública y privada que lo hará con las distintas seccionales del país”.

Aclaró que también fueron juntos a la casa de la hermana de Gutiérrez, quien es su paciente desde hace más de 15 años. Solo eso.

“Fue una foto que no tiene ninguna trascendencia y que se difundió desde laboratorios montados por personajes del estado que todos conocen, porque saben de la confrontación interna que yo he tenido con la secretaría de organización y eso, lamentablemente, se utiliza para difamar y tratar de desprestigiar mi labor como político y médico, vinculándome con cosas con las que no tengo qué ver porque he actuado de forma transparente”.

En ese mismo escrito aprovechó para fijar posición respecto a las elecciones parlamentarias pautadas para diciembre.

“Si la mayoría decide no participar, lo acataría, (posición que finalmente no fue votada), pero considero un error no asistir y dejarle el camino libre al chavismo, una vez más, para repetir el escenario del 2005, cuando abandonamos esos espacios y dejamos en manos del oficialismo la Asamblea Nacional, para que nos aplicaran el Plan de la Patria que ha destruido el país".

"Mi posición, por el contrario, es la de competir en las elecciones habiendo logrado las condiciones necesarias para ello, las cuales no nos van a caer del cielo, sino que tienen que ser exigidas o reclamadas con contundencia”.

Esa posición fue tomada como suficiente para que se tomara la decisión de ser destituido del cargo en AD Carabobo.

“Él no compartió ni difundió el lineamiento nacional de AD al respecto. Por supuesto que nosotros no vamos a participar en lo que consideramos un fraude electoral que ha montado Nicolás Maduro y sus agentes. No podemos compartir esas posiciones".

"Y ya es pública y notoria la posición de quien fue secretario general de AD Carabobo hasta ayer, y en AD somos lineales y disciplinados, eso caracteriza nuestro partido que en septiembre cumplirá 79 años de historia”, argumentó el secretario juvenil de la organización en la entidad, Efraín Alvarado.

“He dicho mis cosas, tengo una posición disidente en este momento respecto a la estrategia que se está llevando adelante para salir del régimen y eso fue utilizado como argumento para sacarme de esa manera que lo hicieron”, expresó Limas.

Con lacrimógenas y todo

Fue así como el martes se armó un acto en la sede principal de AD, ubicada en la avenida Lara de Valencia, con la presencia de Edgar Zambrano, primer vicepresidente nacional del partido, para juramentar a Franmi Hernández como el nuevo secretario general en Carabobo, al estar a cargo de la subsecretaría.

Antes de comenzar esa actividad, Alvarado denunció un ataque en el lugar por quienes definió como “alacranes, quienes en vez de dar la cara y explicar su inaceptable venta al régimen lanzan bombas lacrimógenas contra los dirigentes de AD del CEN y del CES que ni se compran ni se venden, en la sede del CES Carabobo. Inicia transición ante autoexclusión de Limas”.

Sin embargo, Hernández, recién designado en el cargo que Limas ocupó desde 2001 tras ser reelecto tres veces, aseguró que autoexclusión no es término adecuado para calificar la acción.

“Eso ocurrió con Bernabé Gutiérrez, quien fue expulsado porque nosotros tenemos lineamientos claros. A Limas solo se le separó del cargo”.

Pero según quien fue destituido, ese concepto no existe. “Es una figura arbitrariamente creada y no está establecido en los estatutos del partido. Si se comete algo que atente contra la moral o línea partidista se puede decidir la separación del cargo en el tribunal disciplinario que en AD no existe".

"Se debe levantar un expediente, escuchar a la persona comprometida, sus argumentos y tomar una decisión que se remite nuevamente al comité nacional, seccional o regional para que se reúna y tomar una decisión”. Es un trámite que, de acuerdo a sus declaraciones, no se realizó.

La destitución generó reacciones. La secretaria femenina regional de AD, Belkis Montero, anunció su renuncia.

"Lamentablemente la maldad de un grupito se impuso ante el Comité Ejecutivo Nacional. Me retiro porque no tolero la injusticia que se viene gestando desde hace más de 3 años, pero aún así, me mantenía trabajando con mucho esfuerzo, dando lo mejor de mí al lado de un extraordinario equipo de mujeres que me acompañan”. Aseguró que solo abandonó el cargo, pero que sigue en AD.