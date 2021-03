Juan Guaidó mantuvo este martes una importante conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, según la agencia internacional de noticias Associated Press (AP).

Joshua Goodman, periodista de la agencia AP reveló que dos fuentes le confirmaron que Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como el mandatario legítimo de Venezuela, mantuvo una conversación telefónica con el líder del Departamento de Estado.

NEW: @SecBlinken spoke to Venezuelan opposition leader @jguaido by phone today, two Venezuelan sources tell @AP. Waiting for a read out from @StateDept.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 2, 2021