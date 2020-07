Guaidó designó al diputado Olivares como Comisionado Presidencial para la salud y atención sanitaria de migrantes venezolanos

Para canalizar y concretar soluciones para la atención efectiva a los venezolanos dentro y fuera del país contagiados de coronavirus; y ante el “recrudecimiento” de la pandemia en Venezuela, entre otras razones; el Presidente (e) de la nación y de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, designó al diputado José Manuel Olivares Comisionado Presidencial para la salud y atención sanitaria a los migrantes.

En la sesión online del Parlamento, celebrada este martes 21 de julio y para finalizar el “Debate sobre la crisis y el crecimiento exponencial del COVID-19 en Venezuela”, fue realizado tal nombramiento.

“Hoy atravesamos la peor etapa de la pandemia en Venezuela, hay un recrudecimiento. Estamos entrando a la fase de expansión y además estamos en una situación vulnerable cuando no tenemos ahorros, no hay comida, no hay servicios sanitarios para enfrentar esta crisis. La Organización Panamericana de la Salud ubica a Venezuela entre los tres países peor preparados para enfrentar la pandemia”.

Asimismo informó que dos veces a la semana el Comisionado Presidencial de salud y atención sanitaria de migrantes, ofrecerá un parte sobre la situación de la pandemia en el país. Entre las funciones que tendrá está la de búsqueda de donaciones de particulares para atender el COVID-19 y la crisis sanitaria en Venezuela, coordinar con los gobiernos la atención de contagiados, garantizar que la ayuda llegue y se ejecute en venezolanos, entre otras.

Refirió Guaidó que el manejo que el régimen ha hecho sobre la pandemia ha sido el de “la fuerza y la persecución a enfermos y médicos; como si con balas pudieran detener el avance de la enfermedad”.

“¿Qué hubiese pasado si el brote de coronavirus que surge en el canal del Estado (Venezolana de Televisión) hubiera sucedido por ejemplo en la Asamblea Nacional o en alguna alcaldía adversa al régimen? ¿Cuál habría sido la respuesta de la dictadura? ¿Les habrían inventado un término nuevo? ¿Les habrían inventado un término como el de trocheros de manera peyorativa; o hubieran inventado otra cosa; que el virus era importado o cómo era el tipo de transmisión?”

Manos a la obra

El Presidente encargado de Venezuela dijo que desde el Gobierno interino y el Parlamento nacional han trabajado en la búsqueda de soluciones a la Emergencia Humanitaria Compleja y a la pandemia, que agudiza aún más la situación en el país.

Recordó que se consiguió abrir un canal con la Organización Panamericana de la Salud para llevar insumos y equipos médicos; desarrollaron el programa Héroes de la Salud que en los próximos días apoyará a más de 70 mil profesionales de la salud del sector público con 100 dólares mensuales por tres meses, y para el que se ha creado una infraestructura de “entrega rápida, transparente y directa”.

“La dictadura destruyó el sistema de salud en Venezuela; no sólo hay que ratificar la denuncia sino trabajar en la búsqueda de soluciones y lo que esté en nuestro alcance en este momento para poner a disposición del pueblo de Venezuela. Ha sido un manejo irresponsable por parte de la dictadura; no aprovecharon la cuarentena para fortalecer la capacidad de atención en los hospitales simplemente trataron de gastar en carros de lujo; sólo preservan sus lujos y privilegios”.

Dijo que, como siempre, lo que ha hecho el régimen es “tercerizar las culpas”, y hoy culpan de nuevo a los ciudadanos de la expansión del virus en Venezuela, como en su momento los responsabilizaron de la “supuesta guerra económica”.

“La dictadura le declaró la guerra al venezolano, al ciudadano que necesita asistencia para poder superar la crisis. Ya basta de perseguir a los más vulnerables, hay que darles atención, hay que fortalecer las capacidades de nuestros hospitales. Lo que han hecho es tercerizar las culpas; ahora los llaman trocheros; en algún momento culparon de la supuesta guerra económica a los bachaqueros”, reseñó Presidencia VE.