Guanipa: En Zulia han ocurrido muertes por Covid-19 que no anunciadas

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, instó este viernes al régimen de Nicolás Maduro, que informen la situación real del estado Zulia. A propósito de la de la pandemia del coronavirus.

"En el estado Zulia, durante los últimos días. Se han producido muertes que no han sido anunciadas por la dictadura de Nicolás Maduro, dificultades que no han sido informadas. Queremos exigirle que informe cuántos casos han detectado en el Zulia", dijo Juan Pablo Guanipa en rueda de prensa.ç

Guanipa también instó al régimen a que "qué digan si es real la muerte de personas que trabajan en centros hospitalarios en el Zulia". Además consideró que la situación han sido mal manejada en el estado.

Guanipa sobre el Mercado de Las Pulgas

También, fustigó al régimen por el manejo de la situación en el Mercado Las Pulgas. "Por qué no establecieron mecanismos de control? No los establecieron y no informaron con anticipación lo que estaba pasando, dejaron a los comerciantes en el aire".

Además, afirmó que no hubo atención social ni a los comerciantes, ni a los ciudadanos de a pie. A su vez, señaló que los venezolanos tienen que romper la cuarentena para poder surtirse de alimentos. Por lo que recordó que han propuesto otorgarle 100 dólares a las familias venezolanas.

Guanipa reiteró "que el régimen de Maduro es el peor virus" que tiene Venezuela. Al señalar que la salida a los graves problemas que tiene Venezuela es la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional.