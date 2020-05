El periodista Vladimir Villegas dijo la noche de este martes que por el hecho que hayan sacado del aire su programa en Globovisión no lo va a atrapar la rabia ni el resentimiento, con el que sí parecen actuar muchas personas que están el Gobierno.

"Señor Nicolás Maduro, no voy a ser prisionero del odio, no voy a ser prisionero de agendas radicales o extremistas, no me voy a dejar cegar por la rabia", dejó claro el comunicador social en un video que colgó en su cuenta de la red social Twitter,

Recalcó que va a asumir que fue sacado del aire "por un gobierno que no quiere la crítica. Por un gobierno que desdeña y que rechaza hasta la más leve crítica". Afirmó que lo asume con la serenidad que requiere el momento, y no por miedo ni porque se resigne ni se rinda ni decida abandonar su condición de comunicador y luchador social.

Villegas recalcó que no va a cambiar su óptica acerca del país y de cómo resolver los conflictos, que no se va a sumar a los que agudizan los problemas. "Quienes tienen el poder creen que todo lo pueden resolver con represión, por eso la gran cantidad de presos políticos que hay en Venezuela". Mientras que sectores que quieren salir del gobierno, mediante inmediatismo y paradas de cualquier naturaleza, también se dejan llevar por sentimientos de rabia y rencor, que no conducen a nada.

No se calla

Así que, "presidente Nicolás Maduro, Vladimir a la 1 sale del aire, pero Vladimir Villegas no se calla la boca. Voy a seguir diciendo lo que creo. Voy a seguir trabajando para que resolvamos nuestro conflicto político de manera democrática, apelando a esa Constitución que usted y yo firmamos. De la cual está más distante usted que yo, siendo usted el responsable de que se aplique".

Llamó a Maduro a la reflexión, "porque el poder no es para atrincherarse en él". Le dijo que nada positivo se logra a través de la imposición.

Además dejó abierta la posibilidad de volver a la política, como herramienta de relacionamiento social. "Allí yo quiero dar mi aporte", manifestó. A la vez se dirigió a quienes dicen que aspira a un cargo público, a ser presidente del CNE, que "sean más creativos en su invención", porque no va a perder su credibilidad para hacer una maniobra burda y a la cual no tiene ninguna aspiración.

Finalizó expresando que Vladimir a la 1 concluye así un ciclo, contra su voluntad y por la voluntad del poder, por la voluntad de Miraflores.