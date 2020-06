Hace mandados para sobrevivir: el drama de tener cáncer en Venezuela

No hay límites para la crisis en Carabobo. Xiomara Rangel es una paciente oncológica que hace de todo para sobrevivir junto a su padre, quien también sabe lo que es padecer cáncer en Venezuela.

Ella siempre está sonriendo. Su actitud es, probablemente, la que la ayuda a enfrentar con ánimo el día a día y así la conocen en Naguanagua, municipio al norte de Carabobo.

Desde que comenzó la cuarentena el drama se agudizó en su casa porque se quedó sin ingresos y tuvo que tomar medidas extremas para al menos lograr comprar comida.

Tener cáncer en Venezuela y perder el empleo: combinación fatal

Trabajaba como manicurista, un sector no priorizado en medio del confinamiento, así que simplemente comenzó a hacer mandados a sus vecinos.

“Hago lo que la gente quiera, le compro su comida, me dicen que les compre mortadela y voy corriendo, que les compre aliños, y voy. Es triste a lo que ha llegado el venezolano”.

Tiene 57 años y un diagnóstico de cáncer cervical para el que no cuenta con medicamentos.

Trata de esconder su preocupación por su enfermedad con la impotencia y la rabia que le genera toda la situación que enfrenta.

Su padre de 85 años también es paciente oncológico y con él ha conocido la peor cara del sistema de salud en el país; la que afecta a los que sufren cáncer en Venezuela.

“Tuve que llevarlo al oncológico de emergencia y al llegar el vigilante me dijo que estaba cerrado por la cuarentena. Formé un problema porque él tiene cáncer de piel y le había caído gusanos en las manos. Al final lo recibieron y lo parapetearon”.

Ir y regresar al hospital no fue fácil. No tienen carro y tuvieron que usar el transporte público, ese mismo en el que no se respeta el distanciamiento social y donde se puso el tapabocas que tanto dice que le molesta.

“Fue muy incómodo subirme al autobús con mi papá, que es un viejito, y de paso nos dejaron lejos, en la avenida, y tuvimos que caminar bastante”.

"Aquí no hay ninguna cuarentena"

Para ella el país está en las peores condiciones que le ha tocado vivir. “Vivo de lo que Dios me provee, esto es un caos. Para mi concepto de vida no hay ninguna cuarentena, Venezuela está con las patas para arriba, no hay agua, no hay luz, no tenemos qué comer, y no saben cómo arreglar todo este desastre”.

Xiomara habla rápido pero contundente, siempre está apurada, pendiente de lo que cualquiera de sus vecinos necesite para correr y hacerles el “mandado” y recibir a cambio lo que ellos le den, dinero o algo de comida.

Así sobrevive, enfrentando el día a día que cada vez es más difícil cuando se tiene cáncer en Venezuela.