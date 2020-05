¡HAMBRE! "La necesidad me obliga": Tachirenses sustituyen proteínas con sangre de ganado

La preparan de distintas formas ante la imposibilidad de comprar carne, pollo o pescado.

Aunque el consumo de sangre de ganado no es una práctica nueva en la región, pues uno de los platos tradicionales es el pichón, receta proveniente de Colombia que consiste en la elaboración de una sopa elaborada con sangre de ganado, en los últimos meses gran cantidad de personas van al matadero en búsqueda de sangre para alimentar a la familia.

Navarro Contreras nos contó que va todos los días al matadero y que la sangre de ganado se convirtió en su alimento diario ante la crisis.

"Bueno si la necesidad me obliga, porque aveces me veo comiendo puro arroz, aveces no tengo ni que comer ni una yuca, ni una verdura", indicó Navarro Contreras.

Dijo que la sangre la prepara con cebolla, tomate y otros aliños y la consumen con arroz, pasta o lo que tenga.

"Yo vengo todos los días, tengo como 5 años que no pruebo la carne ni el pollo", relató visiblemente afectado.

Hizo un llamado al gobierno para que se apiade del pueblo, pues aseguró que hay mucha pobreza y que es imposible comprar comida.

"La gente viene aquí al matadero municipal de La Concordia por la necesidad, por el hambre que se está aguantando en nuestro país", destacó Navarro.

Baudilio Chacón también madrugó para esperar la matanza de las reses y esperar su potecito lleno de sangre para alimentar a su familia.

"Esto lo hago desde hace mes y medio porque estamos aguantado hambre", señaló a Caraota Digital Baudilio Chacón.

Añadió que la preparan con papas, cebolla y que este es el almuerzo de los 5 integrantes de su familia.

Comer pichón era una costumbre esporádica para algunos tachirenses, ahora es un sustituto de la proteína.

Aira Blanco se trasladó desde Santa Ana al matadero, "con esto preparamos morcillas, pichón, por la crisis, es algo alternativo y ahora la gente tiene que recurrir a este tipo de alimentos....La preparo con ají dulce y otros aliños, como si fuera carne molida y queda como carne molida".

"Todos los días le regalamos la sangre de ganado a unas 30 personas"

Arcángel Niño jefe de operaciones del matadero municipal de San Cristóbal dijo que aunque ha sido una tradición el consumo de sangre para la preparación de pichón, se ha incrementado la cantidad de personas que acuden al matadero ante la necesidad de consumir proteínas.

Informó que a diario acuden unas 30 personas con su pote al matadero y que la sangre se la regalan a estas personas que no pueden compar carne, pollo o pescado.

De una res pueden sacar desde 10 hasta 20 litros de sangre según el tamaño del animal.

Expertos advierten que el consumo de la sangre de ganado puede causar algunas enfermedades y que es un riesgo.

Según especialistas la sangre de ganado no es un sustituto de la proteína, pues no tiene ni hierro ni vitaminas, además incrementa valores como el ácido úrico y puede generar serios problemas de salud.