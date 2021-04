Hasta dos días puede durar la espera por una prueba PCR en la Clínica Popular El Paraíso

Realizarse una prueba PCR, la más adecuada para verificar si una persona está contagiada de COVID-19, es toda una odisea si los ciudadanos no cuentan con los 60 dólares que cuesta el hisopado.

En la Clínica Popular El Paraíso, más de 30 personas hacen cada día una fila para poder realizarse la prueba PCR. Muy pocos han tenido éxito; denuncian que no hay suficientes médicos y en reiteradas oportunidades, no hay capacidad para atender a todos los que la solicitan.

El pasado domingo, Nicolás Maduro aseguró que la Clínica Popular El Paraíso contaba con todos los recursos para atender a los pacientes con COVID-19. Esta tesis es desmentida por Dennis Blanco, ciudadano que lleva varios días con los síntomas de la enfermedad y no ha podido realizarse la PCR.

"Ahora dicen que hay un solo médico. Yo estoy acá desde temprano en la mañana y no me han podido hacer la PCR, que me la tengo que aplicar porque me lo recomendó un médico de confianza", dijo Blanco ante las cámaras de Caraota Digital.

Confirmado: solo estaba un médico de guardia en el lugar

Para realizar las pruebas PCR, según una trabajadora de la Clínica Popular El Paraíso, solo estaba habilitado un galeno. Además, esta mujer aseguró que el lugar estaba repleto de COVID-19 y ya habían 15 casos internados.

"En el lugar hay 15 pacientes con COVID-19. Les pedimos paciencia, porque solo hay un médico", dijo la mujer, para intentar calmar a las personas que estaban a la espera del PCR.

Una mujer que estaba en la cola, identificada como Herminia Jocko, detalló que los médicos "tienen miedo a hacer la prueba" por el riesgo a contagiarse.

"Los médicos tienen miedo a hacer la prueba porque se pueden contagiar del COVID-19. Además, nos ponen a hacer esta cola y no sabemos si estamos contagiados o no. Es un riesgo", dijo.

Venezuela registra hasta la fecha, según cifras oficiales, más de 168 mil casos de COVID-19, con al menos 1.678 personas muertas por complicaciones derivadas al virus.

Sin embargo, expertos sostienen que la cifra puede ser mayor y que existe un "subregistro" de casos y fallecimientos.