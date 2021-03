Carmen Rendón hace un gran sacrificio: Pasa hasta seis días a la semana en cola por gasolina subsidiada para que sus hijos puedan trabajar y mantener el hogar.

No tiene más opción. La familia no cuenta con los recursos para pagar por el combustible en dólares y ella, con 67 años, ya ha adaptado su dinámica para abastecer ambos vehículos y así lograr que se cumplan con las labores que los sustentan económicamente. “Yo dependo de mis hijos porque la pensión no me alcanza para nada”.

De acuerdo al número de la placa, va un día con el carro de su hijo a hacer cola de tres días, y después le corresponde hacer lo mismo con el vehículo de su hija. “Él trabaja en la zona industrial de Valencia y ella en Prebo. Queda lejos de casa y por eso debo venir todas las semanas a la cola”, relató la madre de esta familia que vive en el municipio San Diego de Carabobo.

No es fácil. Además de las incomodidades que implica dormir en el carro, ella se organiza para llevar comida, agua, café, y se las ingenia hasta para orinar. “Me traigo un envase para hacer mis necesidades porque, aunque aquí no ha pasado nada malo a los carros, hay que quedarse día y noche a cuidarlos”.

Las bicicletas como alternativa

En casa ya no cuentan de forma simultánea con los dos vehículos. Deben hacer lo que pueda con uno, mientras el otro está en la cola. Es así como la vida de todos cambió.

Los nietos de Carmen deben ir al colegio una vez a la semana cuando no hay cuarentena radical. Así lo establecieron en varios planteles de Carabobo desde comienzos de 2021. “Yo antes los llevaba, pero ahora son un solo carro para todas las diligencias, es imposible”.

La alternativa que encontraron fue comprar bicicletas. “Tenemos dos. Así ellos van al liceo y hasta yo hago las compras necesarias cerca de casa mientras dejo el carro en la cola con alguien conocido”.

Aunque ella ya conoce la dinámica para surtir de combustible los vehículos, es algo a lo que no se acostumbra. “Esto es muy fuerte, es un sufrimiento grande”. Y eso no es todo. Hay ocasiones en los que, luego de tres días en cola, no llega gandola a surtir la estación de servicio y debe irse a casa y regresar en cinco días, cuando le corresponde nuevamente, de acuerdo al número de la placa.