“Hay complicidad”: padre de Joziel Cabaneiro pide justicia

El padre de Joziel Cabaneiro, José Cabaneiro, pidió justicia por la muerte de su hijo y aseguró que hay aspectos sospechosos en la investigación.

Harthlin Mora, de 37 años, confesó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penas y Criminalísticas (Cicpc) que violó, asesinó y arrojó al río Guaire el cadáver de su sobrino. Sin embargo, desde entonces no han encontrado el cuerpo del niño que ya tendría 4 años de edad.

Cabaneiro indicó que debido a la pandemia de coronavirus no le dan respuestas en los tribunales y simplemente le dicen que Mora está detenido. Por su parte, Douglas Rico, director del Cicpc, le dice que el caso está cerrado porque ya capturaron al asesino, pero Cabaneiro se pregunta cómo pueden dar por concluido el asunto sin conseguir al cuerpo de su hijo.

Además, reveló Morán afirmó a las autoridades que realizó el delito, pero posteriormente en tribunales dijo que él no lo hizo. Por ende, Cabaneiro sospecha que hay algo extraño alrededor de todo el asunto.que

La mamá de Joziel sería cómplice de Mora

Cabaneiro aseguró que la madre del niño es cómplice en el caso de Mora, su hermano, puesto que la ve muy “tranquila” al respecto. Asimismo, señaló que le ha llevado alimentos a su hermano y que “lo está resguardando”.

Por ende, pidió a las autoridades que abrieran nuevamente la investigación e hicieran justicia sobre la muerte de su hijo. “Yo no he descasaré hasta que me digan la verdad”, sentenció en una entrevista para Caraota Digital.