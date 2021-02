El problema no es de ahorita, pero vecinos de las urbanizaciones Las Cornisas y Villa Alianza, en Puerto Ordaz, afirmaron que desde hace un año empeoró aún más el servicio de agua potable.

Hidrobolívar, por su parte, admitió lo que es evidente: no ha habido inversión, peor de momento tampoco hay solución efectiva para quienes pasan hasta cuatro días sin el servicio.

"Ahora lo que nos viene es una hora o media hora un chorrito de agua y, a veces, pasamos dos o tres días sin agua. El que puede compra un cisterna, el que no tiene que estar llenando potecitos, yendo a casa de un amigo o familiar y así nos vamos bandeando", manifestó Julio Gutiérrez, habitante de Las Cornisas.

Los afectados enviaron una carta a la Gobernación de Bolívar, institución que les hizo el enlace con Hidrobolívar.

"Vino la gente de Hidrobolívar y nos explicó que, en resumen, no ha habido inversión. Supuestamente les van a donar para poner un motor de 500 litros de agua por segundo para llenar el tanque. Nos enseñaron cómo purgar una tubería que hay en la redoma para que no pase tanto tiempo con aire en las tuberías. Y ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros porque nos dijeron que ellos no tienen gasolina para hacer los recorridos, para realizar las purgas en la ciudad", agregó.

Para Marianella Fuenmayor, habitante de Villa Alianza, la respuesta de Hidrobolívar es una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia los ciudadanos.

"Eso es una irresponsabilidad porque imagínate que los vecinos no sabemos abrir esa tuerca o no tenemos las herramientas necesarias, imagínate que esa tuerca se rompa. Esto es un desorden y que nos digan que no ha habido inversión, es una falta de respeto", denunció.

Solo entre las urbanizaciones Las Cornisas y Villa Alianza, ambas ubicadas en la parroquia Cachamay de Puerto Ordaz, hay aproximadamente 1.200 familias afectadas por el pésimo servicio de agua por tubería.