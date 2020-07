Desde 1912, los pescadores de Catia la Mar y vecinos de La Soublette veneran a su patrona, la Virgen del Carmen, con un recorrido en lanchas y una gran fiesta. La misma aglutina a otros Consejos de Pescadores del oeste de Vargas como Puerto Carayaca, La Salina y Arrecife.

La información la ofreció Prisco Ávila, vocero nacional y de la Comisión Presidencial del Estado Mayor de Pesca, quien aseguró que debido a la pandemia por el Covid-19 tanto la fiesta como el recorrido debieron ser suspendidos, porque existe una prohibición de aglomeraciones y de celebraciones en la entidad.

Al sol de hoy no había sido interrumpido hasta este año, cuando no están dadas las circunstancias por un tema de pandemia que todos sabemos y que amerita que nos cuidemos todos. Por eso no podemos celebrarla como antes.