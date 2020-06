¡IMPERDIBLE! Mensaje de Guaidó pide confianza en que "la dictadura va a caer"

El Gobierno interino publicó un video este martes, donde el presidente Juan Guaidó rechazó las últimas pretensiones de la adminsitración madurista, de secuestrar las tarjetas de los partidos políticos de oposición para realizar un proceso electoral "fraudulento".

"No son la primera dictadura que trata de acabar con Acción Democrática. No son la primera dictadura que intenta atropellar a los partidos políticos. No son la primera dictadura que trata de matar o aniquilar a una alternativa", puntualizó Guaidó.

En este sentido advirtió que "todas han sido derrotadas, todas han caido".

Por último Guaidó dejó un mensaje esperanzador, al afirmar que más pronto que tarde "va a caer la dictadura y va a renacer la democracia".

Golpe a PJ

El cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la directiva de Primero Justicia y cedió la "coordinación" de la tolda al diputado José Brito.

Un día antes de atacar a Primero Justicia, el TSJ le retiró a Ramos Allup el mando de Acción Democrática para concederlo a Bernabé Gutiérrez.

Nicolás Maduro dijo entre líneas que los partidos de oposición con mayoría parlamentaria (G4) tendrían "nuevos líderes". Lo que no reveló es que desde el chavismo se procedería a usurparlos.