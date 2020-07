Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal venezolano, informó este lunes sobre la excarcelación de 21 adolescentes detenidos en El Tocuyo, estado Lara por "Resistencia a la autoridad".

Según cifras publicadas la mañana de este lunes 13 de julio por parte la organización, Venezuela contabiliza un total de 410 presos políticos.

379 son hombres y 31 mujeres, así mismo 284 son civiles y 126 militares.

Political Prisoners in #Venezuela as of July 13th, 2020.

Report by @ForoPenal

There is a Total of 410 #PoliticalPrisoners

This information is published on a weekly basis and it is sent to @Almagro_OEA2015 and @UNHumanRights to be verified and certified.#infographic pic.twitter.com/sWiuIcE6BL

