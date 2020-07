Representantes de los partidos de oposición en Vargas se concentraron en la sede de Acción Democrática (AD), en la parroquia La Guaira, para dejar claro que no participarán en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, porque no están dadas las condiciones para ello.

José Barreto, secretario general de la tolda blanca en la región, declaró que no pueden ser calificados de abstencionistas ante la postura que han fijado.

“Siempre ha sido nuestro norte participar en todos los procesos electorales habidos y por haber. Nosotros no somos abstencionistas”.

Reiteró que las fuerzas políticas de la región son fieles creyentes del voto y en la lucha política.

“A nosotros no nos motiva participar per se en un proceso electoral, porque queramos decir que no queremos participar. Nosotros hemos venido acompañando a la Asamblea Nacional y al diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez en esta lucha porque las elecciones en Venezuela sean libres, transparentes y con las equidades y equilibrios para la participación electoral”.

Barreto insistió que de mantenerse las condiciones actuales con un Consejo Nacional Electoral (CNE) escogido por el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, que además le ha arrebatado las tarjetas a varios partidos y con una desproporción en el número de diputados a elegir, pues no se prestarán para ello.

“Si las condiciones llegasen a mantenerse y seguir creciendo en detrimento de la equidad y la transparencia, pues indudablemente que nadie va a ir a un juego donde está secuestrado”, señaló el vocero de la oposición en Vargas.

Durante la rueda de prensa de la oposición en Vargas acompañaron a Barreto líderes políticos de Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, Avanzada Progresista, Causa R, parte de Copei, Movimiento Progresista y Alianza Bravo Pueblo, entre otros.