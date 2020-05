INDIGNACIÓN- Así reaccionó Iván Simonovis cuando el régimen izó la bandera iraní en El Helicoide

El excomisario de la PM y Comisionado Presidencial para la Seguridad Nacional, Iván Simonovis, condenó este sábado, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), hayan izado y rendido honores a la bandera de Irán, en El Helicoide.

En su cuenta de Twitter, Simonovis condenó este acto, en un lugar donde hay cientos de presos políticos que son sometidos a torturas y vejámenes por parte del régimen de Nicolás Maduro.

“El régimen de Maduro ha izado la bandera iraní en El Helicoide, la cárcel donde cientos de prisioneros políticos son torturados todos los días. Nuestra soberanía está completamente comprometida por estos matones”, dijo.

También criticó que la soberanía del Venezuela haya sido entregada a ese régimen, por lo que alertó a la comunidad internacional sobre ese hecho.

“Alertamos a la comunidad internacional sobre esta cooperación criminal entre dos terroristas patrocinados declarados: Irán y Venezuela”, aseveró.

Es la segunda vez en menos de una semana que una bandera iraní es izada en Caracas. La primera ocurrió hace unos días, cuando a misma fue izada en las torres de El Silencio, en el centro de la capital.

Esto ocurre luego que Irán ha enviado a Venezuela cinco buques cargados con gasolina, lo cual ha sido criticado nacional e internacionalmente, puesto que el país era una potencia petrolera y ahora compra combustibles a precio de "oro de sangre", como ha sido calificada la operación qu había costado varias toneladas del metal precioso venezolano.

Maduro’s Regime has raised the Iranian flag at Helicoide, the jail where hundreds of political prisoners are tortured everyday. Our sovereignty is completely compromised by these thugs. pic.twitter.com/HqnIZkBNVa

— Iván Simonovis (@Simonovis) May 30, 2020