Luima Villanueva fue una de las personas que acudió desde muy temprano a una de las estaciones de servicio que según un listado surtiría este lunes.

"Nos dijeron que no llegó la gasolina y que supuestamente la bomba la iban a poner internacional, y no puede ser porque supuestamente esta era una de las estaciones que iba a surtir al pueblo, pero siempre está llevando del bulto", apuntó Villanieva.

El ambiente era de incertidumbre y confusión, Pedro Velazco adulto mayor del Táchira dijo que se siente engañado pues no hay gasolina.

"No sabemos si con bolívares, dólares, pesos o euros, no sabemos como se va a pagar, esto es puro bla bla, pura política, pura mentira", destacó este ciudadano de 72 años de edad.

Expresó que se siente muy mal, pues cada día todo está peor. "Aquí no hay gasolina, no hay gas, no hay plata, no hay banco y la comida muy cara".

Los ciudadanos exigieron al gobierno que informe la verdad y no juegue con la necesidad y el tiempo de las personas.

"Dijeron que a partir de hoy primero de junio trabajaban todas las bombas y según veo no es así, que digan la verdad", expresó Jesús Suárez ciudadano del Táchira que se fue hacer la cola desde las 4 de la madrugada.