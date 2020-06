Un paciente del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) denunció que una persona falleció este miércoles por la falta de atención médica.

En el video se puede observar a un hombre supuestamente fallecido en una camilla, aún con la mascarilla de oxígeno en su rostro. En la misma habitación hay otros tres pacientes que se mantienen estupefactos ante lo que están viviendo.

El sujeto, que permaneció en el anonimato, alertó en un video que no reciben medicamentos o alimentos en el área de hospitalización. Además, responsabilizó al personal del centro de salud por la muerte del hombre, dado que no estarían brindando la atención necesaria, según el audio.

"Desde que estamos aquí no hay nada de comida ni enfermeras. Se acaba de morir un paciente que tiene varios días aquí y no lo atienden. Se murió porque les dio la gana a los médicos y enfermeros que no lo atendieron", exclamó el ciudadano.