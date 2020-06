Luego del anuncio del régimen de Nicolás Maduro en relación al aumento del precio de la gasolina, miles de ciudadanos dejaron a un lado la cuarentena por la COVID-19 y se fueron a las bombas para comprar gasolina, sin embargo, las kilométricas filas los obliga a vivir otro calvario durante la pandemia, muchos optan por el combustible de 5.000 bolívares por litro, porque sus salarios no alcanzan para pagarla al precio internacional de 0.5 dólares (100.000).

"Esta situación ya nos tiene al borde de la locura, uno se para a echar gasolina y lo primero que se consigue son 300 carros por delante", refirió el señor Jairo Pérez quien señaló que su sueldo es insuficiente para pagarla en dólares y tiene que amanecer en la calle para tener suerte y acceder al combustible si llega.

"Yo no puedo, si uno compra 20 dólares de gasolina no come entonces", rechazó desde una fila de automóviles en la que tuvo que pasar la noche, agregó que en la región andina ya suman años con este inconveniente y sueña con que la situación del país cambie pronto para dejar de sufrir.

El señor Enrique Díaz tiene tres meses con el vehículo parado, dijo que son varios los problemas que deben enfrentar, el primero es la conectividad para pagar con tarjeta de débito, inconveniente que retrasa aún más el tiempo de espera y el segundo es la inseguridad al dormir en la calle, ya que se sienten desprotegidos ante la ausencia de vigilancia policial.

A las mujeres también les corresponde vivir la pesadilla, Karla Ramírez dijo que el escenario en un país petrolero es indignante , mientras que Diana Díaz añadió que su mayor temor es la inseguridad y que tuvieron que pedirle el favor a los hombres que estaban en la fila para que las ayudaran con protección y vigilancia durante la madrugada, pues todos los días falla el servicio eléctrico y quedan a oscuras y más expuestos a la delincuencia.

Merideños salen de la cuarentena a dormir en la calle por gasolina