INSÓLITO - Cuarentena venezolana: una volátil realidad en pandemia

A la puerta de su hogar, tres vecinos charlan en Catia, en el oeste de Caras, mientras que la cuarentena por pandemia de coronavirus se desarrolla en Venezuela.

El jueves, 16 de julio, los venezolanos cumplen cuatro meses con la estricta medida, pero el 60 % de la población debe salir a buscarse el pan. Incluso, aquellos que tienen un empleo estable se ven obligados salir a buscar trabajos complementarios, puesto que el sueldo es irrisorio.

"No, ¿cómo me voy quedar en casa? tengo que salir, si no, ¿cómo sobrevivo?", explicó René Solarte.