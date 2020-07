El diputado José Antonio Mendoza reconoció que sufrió síntomas de coronavirus en principios de julio y cree que estuvo infectado. Sin embargo, nunca pudo confirmar su posible contagio, puesto que no consiguió donde hacer la prueba en el estado Monagas, tal como narró en sus redes sociales.

“A principios de Julio presenté síntomas de COVID-19, me dirigí a distintos centros de salud, públicos y privados, en Monagas y también a la Dirección de Salud del Estado para realizarme la prueba rápida y/o PCR y en ningún lugar contaban con las pruebas”, explicó este martes.

En esta compleja situación, Mendoza acudió a profesionales de salud que lo atendieron y le dieron varias recomendaciones con las que pudo superar los síntomas. Igualmente, a pesar de superar su supuesto contagio, sufrió en su propia piel la grave crisis del sector salud.

“Constatando en primera persona lo que padecen casi todos los venezolanos: El abandono, la desidia y la peor crisis humanitaria producto de malas políticas y corrupción”, indicó.

Mendoza señaló en Twitter (@JoseAMendozaPJ) que el 11 de julio el Gobierno interino denunció que Monagas no contaba con pruebas de coronavirus. “Lo que vivimos en Venezuela es una catástrofe. Hemos hecho seguimiento a la situación y lo único que vemos es que empeora día a día”, lamentó.

Mendoza: régimen no informa de muchos casos

Venezuela ya cuenta con 16.571 casos de coronavirus y 151 fallecidos, según el régimen de Nicolás Maduro. No obstante, el dirigente de Primero Justicia aseveró que al Palacio de Miraflores no le importa la salud de los venezolanos y no informa de muchos contagios.

“Siguen aumentando los casos, ante la mirada cómplice y silenciosa de quienes destruyeron el sistema de salud y todo a su paso en Vzla. Hoy hay muchos casos que NO son detectados, mucho menos registrados e informados. Esto no es más que una irresponsabilidad del régimen”, manifestó.

Mendoza sentenció que hay miles de ciudadanos con síntomas graves, complicaciones, pero sin garantía de ser atendido. “No hay pruebas necesarias para atender a todos los que presentan síntomas, llegan a los centros de salud para un diagnóstico y solo se les envía a su casa sin atención”, aseguró el parlamentario.