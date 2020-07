El consultor de procesos electorales, Félix Arroyo, señaló que los venezolanos pueden querer votar, pero no tienen opciones en la papeleta. Precisó que las medidas del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quitaron la tarjeta a varios partidos opositores, eliminado a varias opciones de la ciudadanía.

El cuestionado Poder Judicial suspendió las directivas de Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, entregándola a dirigencias proclives a votar. “Votar por esos partidos es votar por el régimen, porque los puso TSJ”, explicó Arroyo sobre los comicios convocados para el próximo 6 de diciembre.

Los militantes chavistas votaran por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), mientras que comunistas optarán por el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Sin embargo, los adecos, por ejemplo, no podrán elegir a Henry Ramos Allup, por ejemplo.

Así pues, los militantes de los principales partidos opositores no votarán porque no tienen una tarjeta electoral por la cual elegir. Por otra parte, Arroyo aclaró que es muy difícil que se creen otras organizaciones para participar en el proceso, dada la complejidad de explicar a la población que para votar por Primero Justicia, no tiene que elegir donde aparece el nombre de la tolda amarilla.

Arroyo: ¿Por qué el régimen quiere ir a elecciones en estas condiciones?

Arroyo aseguró las elecciones convocadas por el cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE) son parte de un “show” para dar un tinte democrático a Venezuela. Sin embargo, una séctor de la comunidad internacional y de los venezolanos no van a reconocer el proceso.

Instituciones como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han condenado las acciones del cuestionado TSJ. En consecuencia, desde la perspectiva internacional, el proceso electoral va a contar con varios críticos.

Arroyo aseguró que la Asamblea Nacional, encabezada por Juan Guaidó, seguirá ejerciendo y contando con la legitimidad de decenas de países. Asimismo, opinó que los partidos del régimen de Nicolás Maduro no son beneficiados con esta situación, puesto que la presión va a continuar y, tarde o temprano, “va a perder todo”.