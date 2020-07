¡INSÓLITO! Periodista caraqueña denuncia cambio arbitrario de su centro de votación

De manera arbitraria, el Centro Nacional Electoral (CNE) cambió el centro electoral de la periodista Sarai Cosojuela, al estado Bolívar. Según denunció la comunicadora por las redes sociales.

"Me cambiaron arbitrariamente el centro de votación al estado Bolívar, cuando siempre he vivido y votado en Caracas", escribió la trabajadora de prensa en su cuenta de Twitter.

Explicó que ingresó a la página web del CNE, tras informarse que había sido publicada la lista de miembros de mesa para el cuestionado proceso electoral del próximo 6 de diciembre.

Asimismo, se conocieron de otras denuncias de usuarios de la red social antes mencionada. "Me cambiaron hasta de estado. Se viene otro fraude electoral", comentó una afectada, mientras reclamaba al CNE que dejara de jugar con la identidad venezolana.

Información en desarrollo...

Me meto en la página del CNE, porque vi que salió la lista de miembros de mesa, y me encuentro con la sorpresa de que me cambiaron arbitrariamente el centro de votación al estado Bolívar, cuando siempre he vivido y votado en Caracas. pic.twitter.com/nLBIYJ7vDx

— Sarai Coscojuela Ojeda (@SaraCosco) July 29, 2020