La diputada y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre, Iris Varela aseguró que le gustaría que el dirigente opositor Juan Guaidó estuviera "a la orden de las autoridades".

"Juan Guaidó le ha hecho más daño al país que Rafael Ramírez. Ahorita es un idiota, mientras que el otro es semejante traidor", dijo Varela en una entrevista con el periodista Vladimir Villegas, en su programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión.

Detalló que en Venezuela "no hay represión" y que no hay ningún ciudadano detenido por emitir sus opiniones. "No hay presos por opinar", dijo.

También indicó que Juan Guaidó no está en condiciones "de buscar algún acercamiento", porque a su juicio "es un don nadie, que ya no es diputado y está prófugo de la justicia. Donde lo vea lo detengo yo misma".

"Aprovecho tu programa para exhortar al Poder Judicial y al Ministerio Público. Me gustaría que le dijeran al país cuál es el motivo por el cual no se ha detenido a Juan Guaidó. Necesito que me lo expliquen y eso se lo vamos a preguntar en la Asamblea Nacional", refirió Iris Varela.

Asimismo rechazó la Comisión Delegada que la Asamblea Nacional electa el 2015 nombró en diciembre. "Ellos siguen llamándose diputados. No me calo una Comisión Delegada paralela. ¿Por qué no hay una fuerza policial que los detenga? Quiero que me lo expliquen; acá hay un delito en flagrancia".