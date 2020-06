Colombia recibió a 1.8 millones de venezolanos que huyeron de la crisis humanitaria impulsada por el régimen de Nicolás Maduro. Además, han atendido a todos los migrantes durante la pandemia del coronavirus, reseñó Presidencia VE.

“En Venezuela no hay programa de inmunización, no hay red hospitalaria (en funcionamiento), no hay información epidemiológica seria. Entonces, lo que tienes es una bomba de tiempo”, aseveró Duque.