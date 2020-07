Iván Simonovis le envió en mensaje a los funcionarios policiales en su día. Al resaltar las precarias condiciones a la que se enfrentan para llevar a acabo su labor.

“Un policía en Venezuela gana menos de USD 10 al mes, no tiene servicio de prevención social, no tiene seguro social, no cuenta con sedes con buena infraestructura, no cuentan con entrenamiento, tienen equipamientos obsoletos y sus jefes están buscados por la justicia internacional por delitos de narcotráfico y terrorismo”, sentenció.