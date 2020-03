En exclusiva para Caraota Digital, James Story,el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela (que funciona en Bogotá), James Story, urgió a «despolitizar» el tema de los entre 50 y 200 estadounidenses que quieren salir del país por la crisis del coronavirus, al igual que un número de unos 250 venezolanos (el régimen de Nicolás Maduro calcula que son 400) que quieren salir de EEUU y no pueden llegar a Venezuela por el cierre del espacio aéreo de nuestro país.

Sus declaraciones son en respuesta a lo dicho por Nicolás Maduro el miércoles en la noche en Con El Mazo Dando, el programa de Diosdado Cabello, en las que el jefe de Estado en disputa afirmó que «James Story es la persona que está bloqueando el regreso de los venezolanos desde EEUU».

«Quieren politizar este tema, que es de crisis humanitaria, con la figura de Conviasa, que tiene dos problemas, está sancionada y desde mayo del año pasado no puede haber vuelos directos ni indirectos de Venezuela a EEUU y viceversa», indicó el encargado de negocios de EEUU en Venezuela.

«Ellos se están enfocando en esta cuestión de Conviasa mientras hay vuelos comerciales que salen de EEUU a Cancún, y la aerolínea venezolana Laser vuela hasta Cancún. ¿Por qué no pueden poner vuelos directos de Caracas a Cancún en los cuales pueden salir los norteamericanos que están en Venezuela hacia Cancún y los venezolanos utilizar vuelos comerciales, también, para llegar a Cancún?», se preguntó el diplomático.

Story señaló que ha sostenido conversaciones con Jorge Arreaza, canciller venezolano, para que se resuelva esta situación, apremiante debido a la pandemia global del coronavirus.

«Mi primera preocupación es proteger a los ciudadanos estadounidenses (…) yo he visto las condiciones en las que están viviendo, algunos de ellos en Maracaibo, sin luz, sin agua, y con esta crisis en puertas», señaló Story.

Imputación mata sanciones

Por otra parte, el funcionario señaló que las imputaciones por narcotráfico, ante los tribunales estadounidenses, contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Néstor Reverol, Tarek El Aissami y otros diez altos funcionarios (o exfuncionarios) del chavismo no impiden la negociación de una solución política en Venezuela, ni tienen nada que ver con las sanciones que han establecido los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump.

Esa negociación, puntualizó el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, pasa por el mismo proceso o bitácora que suscribió el Departamento de Estado para una transición política en Venezuela el 9 de enero de este año, documento que establecía como primer punto la salida de Maduro del poder y la conformación de un gobierno de transición entre chavistas y opositores.

Agregó que tan pronto como se conforme un proceso de transición y una negociación política en Venezuela Estados Unidos bajará el tono de las sanciones, que no tienen nada que ver, indicó, con el proceso judicial que se inició contra las 15 personas ahora acusadas de narcotráfico.

«Cuando Tarek William Saab habla, dice lo que le ordena decir Nicolás Maduro. Las decisiones del Departamento de Justicia estadounidense son independientes», señaló Story, quien también indicó que EEUU se toma «muy en serio» el anuncio de la apertura de una nueva investigación contra Juan Guaidó, anunciada por Saab esta misma tarde. «Sabemos que en este régimen están dispuestos a hacer muchas cosas», señaló Story.

Esa investigación obedece a las declaraciones de Cliver Alcalá Cordones, quien afirmó que con apoyo de EEUU, Juan Guaidó había ordenado comprar unas armas que se trasladarían a Venezuela.

A esto, Story señaló que «el Gobierno norteamericano nunca ha hablado con él (Alcalá), yo nunca he hablado con él, no lo conozco, y me imagino que esas personas van a inventar una serie de cosas (…) está bien, debería entregarse a las autoridades colombianas (como ya anunció el mayor general en retiro) lo más pronto posible».

Agregó que «imagina» que Alcalá «no va a ser el último en inventar cosas solo para salvarse».

También respondió, finalmente, el encargado de negocios de EEUU en Venezuela a las declaraciones de Arreaza, quien señaló que utilizando un «método inédito y propio«, el país estaba logrando contener la amenaza del Covid-19, y comparó esto con la situación que comienza a presentarse en EEUU con la enfermedad.

«Todos sabemos que la mayoría de los venezolanos no tienen comida en su casa, no tienen medicamentos, no hay gasolina; el régimen siempre quiere decir que son problemas de las sanciones. Yo he estado en hospitales como el de la Universidad de Los Andes a finales de 2018, y vi las condiciones pésimas de los hospitales. Esto fue antes de las sanciones, las sanciones no tienen nada que ver con esto», indicó Story.

«Por eso, porque yo sé cómo es el sistema de salud ahí, yo quiero que los estadounidenses salgan inmediatamente de Venezuela. Por esa razón, debemos enfocarnos en esa crisis humanitaria (la evacuacion de estadounidenses de Venezuela y viceversa), no politizándola, sino buscando la solución más fácil que es poner aviones comerciales de EEUU y de Venezuela hasta México», concluyó Story.