Joel García, abogado de varias de las causas de presos políticos en Venezuela, señaló que la razón por la cual el sistema judicial no aún no abre tras la medida de desconfinamiento "5+10" es porque "la justicia no es una prioridad para el régimen".

El experto señala que sobre el hecho de que las actividades judiciales vayan para tres meses suspendidas opina que "para los presos políticos, que son los únicos a los que al régimen le importa mantener presos".

"La pandemia es una suerte de condena anticipada, los vas a mantener ahí durante el tiempo que te dé la gana con la pandemia", indica el experto.

Mientras, la otra situación que, señala García, está motivando que no se abran las actividades judiciales, es el caso de la operación Gedeón.

"Ninguno de los que están detenidos por esa operación ha podido nombrar defensor. No se les ha permitido el derecho a la defensa, no se sabe bajo qué circunstancias se dieron esas delaciones".

"Ahí se está vulnerando el principio de publicidad, se está convirtiendo en propaganda", señala Joel García, quien lleva los casos de Juan Requesens, Roberto Marrero, Juan Márquez, Demóstenes Quijada y Junior Pantoja, entre otros.

El caso Requesens, en suspenso

El abogado afirma que en el caso de Juan Requesens se han vulnerado principios fundamentales del Derecho y no se ha respetado el debido proceso. El juicio de Requesens, señala, es mucho peor que el que se le hizo un lustro atrás a Leopoldo López.

Indicó Joel García que en el caso del magnicidio, "el general Héctor Hernández Dacosta, de la GNB, se paró cuando le correspondió declarar y dijo que fue torturado, dio nombres, apellidos y jerarquías de cada quien que lo torturó, y dijo que en las torturas estaba presente el fiscal del Ministerio Público. El mismo fiscal que lleva la causa. Todo eso lo dijo delante de la juez y no sucedió nada".

Agregó que "no me quiero ni imaginar ahora cómo se están llevando los casos de la operación Gedeón".

Con respecto a los casos de Junior Pantoja y de Roberto Marrero, señaló que están pendientes medidas sustitutivas en razón de la situación de salud de ambos.

Particularmente preocupante es la situación del exsecretario de la Asamblea Nacional, quien se quedó sin juez en diciembre, porque la juez que llevaba el caso fue destituida. El proceso, indica, quedó en el limbo.

No se pierda esta interesante entrevista con Joel García en Caraota Digital.