José Brito pretende acusar a Guaidó por estos supuestos 8 delitos

José Brito, diputado electo en el proceso del 6 de diciembre de 2020, afirmó que acusará a Juan Guaidó, líder de la oposición, por ocho delitos. En tal sentido, el dirigente aseguró que la suma de los delitos sumaría una pena de cárcel de más de 200 años, a pesar de no presentar pruebas de las acusaciones.

Brito brindó el balance de la Comisión Especial de Investigación de Acciones Perpetradas de la Asamblea Nacional electa en el proceso del 6 de diciembre. En tal sentido, aseguró que el organismo publicará un informe “contundente y preliminar” que determina los supuestos delitos de Guaidó.

“Eventos suficientes que incriminan al exdiputado Juan Guaidó. En la presunta comisión de hechos punibles, de hechos tipificados en el Código Penal, que los hacen susceptible de ser enjuiciado y judicializado (…) “La sumatoria de penas por estos delitos daría más de 200 años de cárcel”, expuso.

Por su parte, Iris Varela, pidió la encarcelación de los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. “No me calo unos diputados no electos… ¿Por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya, los busque y los detenga?”, dijo, antes de mostrar unas esposas para detener a Guaidó.

¿Cuáles delitos mencionó Brito?

El dirigente vinculado a casos de corrupción, según el medio Armando.Info, afirmó que Guaidó no realizó casos de corrupción. Para Brito, Guaidó ya no es diputado de Venezuela, por lo que no puede ser enjuiciado como un funcionario público.

“El dirigente afirmó que los cargos no son de corrupción, los cargos son concierto para delinquir, agavillamiento, delincuencia organizada, traición a la patria, usurpación de funciones, magnicidio, homicidio, intento de golpe de estado”, aseguró Brito.

Finalmente, reiteró que la comisión de estos delitos sumaría una pena penitenciaria de más de 200 años. Sin embargo, la pena máxima en Venezuela es de 30 años, por lo que, según la legislación vigente, Guaidó no puede pasar más de tres décadas tras las rejas, bajo ese caso hipotético.