José Vielma Mora confirmó su positivo en covid-19

El ex Gobernador del estado Táchira y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), José Vielma Mora, anunció este sábado 26 de septiembre que luego de someterse a la prueba de diagnóstico para coronavirus dio positivo para la enfermedad.

La noticia fue confirmada por Vielma Mora a través de red social Twitter, donde relató cómo ha sido su proceso.

José Vielma Mora confirmó dar positivo para COVID-19

El dirigente señaló sentirse bien de salud, "no he presentado síntomas que puedan representar complicaciones. Anímicamente me siento fuerte, feliz y esperanzado".

Además, pidió a la población venezolana "máxima conciencia".

"Con la fuerza revolucionaria y bolivariana, sumada al espíritu combativo heredado del Comandante Chávez, les prometo que venceremos", finalizó.

Practicando mi rutina de exámenes de despistaje, los cuales me realizo de manera constante, me he sometido a la prueba PCR correspondiente a esta semana y es mi responsabilidad informarle al pueblo que he arrojado como resultado: positivo para COVID-19. — Vielma Mora (@JoseGVielmaMora) September 27, 2020

Coronavirus dentro del oficialismo

Desde que se conoció el primer caso de coronavirus al país, varios funcionarios de la administración de Maduro se han contagiado por la enfermedad.

El primero en confirmar la noticia fue el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, quien compartió la noticia el pasado mes de julio por medio de Twitter.

Semanas atrás, Cabello retomó su programa de televisión Con el Mazo Dando, tras superar por completo la enfermedad. Durante su regreso agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido durante su ausencia.

"Quiero agradecer a Dios porque creo que nos está dando una nueva oportunidad de vivir", destacó.

Posteriormente, el gobernador del estado Zulia por el partido oficialista, Omar Prieto, anunció que también había dado positivo.

Apenas habían transcurrido unas horas, cuando el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, reveló estar enfermo.

“Hoy inicio mi aislamiento con todos los protocolos médicos luego de resultar positivo con COVID-19. Una nueva batalla que asumo aferrado a Dios y a la vida”, dijo en Twitter.

Asimismo, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Darío Vivas, había dado positivo por la enfermedad. Sin embargo, el pasado 13 de agosto, se conoció su deceso a causa del COVID-19.

Otros dirigentes contagiados del oficialismo fueron Fidel Madroñero, Gerardo Márquez., Edwin Rojas, Julio León Heredia, entre otros.