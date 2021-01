La joven venezolana que fue abusada sexualmente en Argentina habló por primera vez, y dio a conocer su versión de lo ocurrido, caso que ha indignado a la comunidad venezolana que reside en el país sudamericano y en el exterior.

"Inmediatamente al tomarme el agua sentí que se me dormían las manos. Estaba muy mareada. Estaba dormida no sé, y él me estaba poniendo el pantalón. Ahí debo haberme quedado dormida porque que me desperté con una policía al lado, contó la joven de 18 años al tener al lado de su madre en una entrevista para TVVenezuela.

El hecho ocurrió luego que la joven acudió a una entrevista de trabajo, debido a que su padre sufrió una ACV y necesitaba percibir algo de dinero. Reseñó el portal Opinión Frontal.

Joven venezolana abusada sexualmente en Argentina habló de su caso

Según contó Thais, su mamá, su hija acudió a la cita con quien le había ofrecido trabajo, Irineo Garzón Martínez (35). El negocio era un local de venta de uniformes de nombre “Garzón”, ubicado en Balvanera.

La indignación provino luego que el sujeto fue liberado; al no tener antecedentes penales; por lo tanto la comunidad venezolana se volcó a las calles este jueves para repudiar el hecho.

También, se comenzó a recolectar firmas para pedir la destitución de la jueza Karina Zuccon, en vista que fue la que dio la orden de liberación.

Además, este viernes un grupo de venezolanos se aglomeraron frente a la Embajada de Argentina en Caracas, con el fin de exigir justicia.