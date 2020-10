Miserable. Así es el sueldo de quienes por más de 30 años dedicaron su vida al servicio de la Policía de Carabobo y hoy son jubilados que viven entre la precariedad.

Para ellos la situación está muy clara: “Tenemos a un gobernador que nos tiene totalmente desprotegidos. Nosotros dependemos de él y nos tiene así”, dijo Aroldo Díaz, un jubilado de la institución al referirse directamente a Rafael Lacava.

El problema es evidente al sacar unas sencillas cuentas. Su salario es de 400 mil bolívares al mes, pero al aplicar diferentes deducciones lo que ingresa a sus cuentas bancarias es entre 120 mil y 150 mil bolívares. “Eso no nos alcanza ni siquiera para comprar un paquete de harina PAN”.

Son más de mil 700 jubilados y sobrevivientes de la Policía de Carabobo los que están viviendo esta miseria y, en los últimos tres años, además de cobrar prácticamente nada, les han quitado beneficios como la entrega de medicamentos y la venta de una bolsa de alimentos a precio subsidiado. “Tenemos a un gobernador que ve pura comiquita y se autodefine como Drácula, que es Satanás”.

El también jubilado José Mendoza, aseguró que su día a día está lleno de carencias. “Socialmente estamos desprotegidos en todos los sentidos, porque no tenemos funeraria, no tenemos medicinas, no tenemos comida, agua, gas, no tenemos nada”.

De manos atadas

Ellos nunca imaginaron que su jubilación sería así. Se sienten de manos atadas porque la mayoría son de la tercera edad y ya no pueden dedicarse a ninguna actividad laboral que les permita obtener los ingresos que necesitan para sobrevivir.

Están desesperados y llenos de impotencia. “Prácticamente estamos muriendo de mengua, mientras el Estado se hace de la vista gorda”, expresó Díaz.

A esto se suma que han solicitado por todas las vías regulares una reunión con Lacava o alguna autoridad de la gobernación que les dé respuestas, o que al menos escuchen la realidad que enfrentan, luego de haber dedicado gran parte de sus vidas al servicio de la institución.

Además, hay situaciones que no entienden. Como el hecho de que en la alcaldía de Valencia, con un presupuesto inferior al de la gobernación, le den a su personal una bolsa de comida al mes y ellos están muriendo de hambre.