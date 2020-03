«Tenemos que hacer lo que nos corresponde, lo que nos toca, exigir nuestros derechos», dijo el presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, ante la próxima movilización que los diputados encabezaran para ingresar a la Asamblea Nacional este 10 de marzo.

La tragedia que atraviesa Venezuela es el mayor conflicto que enfrenta el país desde la Guerra Federal (1859-1863), según lo recordado por el propio Guaidó.

Pero «la solución de Venezuela pasa por protestar e insistir hasta lograr una elecciones presidenciales» y aglutinar las exigencias en una sola voz para tal fin.

“¿Por qué salir a protestar? Hoy no hay ninguna razón para no salir. La clave es que estemos todos juntos (…) el martes todos juntos vamos a ir a la AN a presentar, por iniciativa popular, la unificación de todas las luchas. Sabemos cómo actúa la dictadura. Sabemos qué podemos esperar de la dictadura: represión”.