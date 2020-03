Mientras las economías desarrolladas ya se centran en los efectos a largo plazo de la pandemia de Covid-19, Nicolás Maduro no tiene mucho tiempo para resolver la crisis del coronavirus. Economistas consultados por Caraota Digital afirman que en una semana, la situación financiera del país y de los ciudadanos venezolanos, especialmente, será insostenible.

Y en momentos en que los países de todo el mundo, especialmente los desarrollados (pero también muchos vecinos latinoamericanos) están ofreciendo estímulos a la economía, y más aún, soporte a las personas que han perdido sus empleos o tienen que quedarse en sus casas sin percibir remuneración, el régimen venezolano está muy limitado en lo que puede ofrecer, por una sencilla razón: no tiene dinero.

El portal Konzapata.com ha publicado hoy que el régimen de Maduro se gastó sus últimos remanentes financieros en el último trimestre de 2019, intentando dar una apariencia de normalidad a las fiestas decembrinas.

Sea esto cierto o no, nadie es irracional si da como muy deterioradas las finanzas públicas venezolanas; el hecho de haber pedido dinero al mismo Fondo Monetario Internacional al que se ha anatematizado a lo largo de 21 años muestra las graves angustias que lleva la revolución bolivariana por dentro.

Y aunque en los primeros días de la crisis el régimen de Maduro dio muestras de tener control sobre todo el país (muestras que no han cesado), lo cierto es que enfrenta un creciente malestar social que se ha manifestado con incidentes en Paraguachón y en Puerto La Cruz, entre otros sitios. Eso, apenas en el tercer día de la cuarentena.

«Pudiera venir una crisis muy delicada en lo social que lleve a una crisis política a lo interno del PSUV y los militares», indica una de las fuentes consultadas, mientras otra señala que «la presión dentro del chavismo debe ser inmensa», y agrega que la atención de la crisis «requiere dinero, y nadie te va a auxiliar en este momento, como lo demostró el FMI (…) hasta que no haya otro grupo en el poder».

Este economista señala que Maduro y su equipo tienen una serie de alternativas, muy limitadas, como prorrogar plazos de impuestos y liberar fondos retenidos en los bancos para que ingresen a la economía en forma de préstamos. Pero no puede ni pensar en un plan de ayuda a la población, indica.

El economista Francisco Rodríguez, sin embargo, indica que el régimen podría intentar conceder salarios de $25 durante tres meses a cada una de las 15,9 millones de personas económicamente activas del mercado laboral venezolano; lo equivalente, más o menos, al salario mínimo del mercado durante tres meses, para paliar la crisis.

El costo es de unos 400 millones de dólares mensuales, que, reconoce Rodríguez, las debilitadas finanzas públicas venezolanas no pueden asumir, salvo que haya un acuerdo entre Maduro y Guaidó que permita desbloquear los recursos de emergencia a los que el FMI negó el acceso argumentando la ilegitimidad de Maduro para los socios del multilateral.

Este monto, propone Rodríguez y el matiz es importante, vendría como una suerte de recompensa por el cumplimiento de la cuarentena, que el experto considera indispensable para poder aplanar el brote de la enfermedad en el país y que así este pueda ser atendido por el desvencijado sistema sanitario venezolano.

Sin mañana

Ya mirando al mediano plazo, y estimando una crisis de coronavirus que dure entre dos semanas y un mes, la economía venezolana, ya de por sí devastada, va a enfrentar escenarios mucho más duros.

«El tema, al menos ahora, es que no sabemos hasta cuando se va a extender esto; para Maduro desde el punto de vista de control social es maravilloso porque no estás ‘jalando’ electricidad ni gasolina, que no la tienes. Pero lo que se está moviendo en el sector petrolero es una tragedia, sin tomar en cuenta aún que el 22 de abril el Departamento del Tesoro decidirá si le quita la licencia para operar en Venezuela a Chevron, y decir Chevron es decir Halliburton, Schlumberger, las empresas que apuntalan la poquita producción que queda en Venezuela», señala uno de los columnistas consultados.

Pero otro economista es incluso más incisivo: afirma que «no tiene mucho sentido mirar al final de la crisis cuando van a pasar muchas cosas dentro de la misma crisis. La gente va a pasar necesidades y no tenemos cómo enfrentar esto (…) la gente no puede estar en su casa sin producir, ni las pequeñas y medianas empresas pueden estar paradas un mes».

El régimen de Maduro, incluso, está llamando, según estas fuentes, a varios economistas de la oposición venezolana para mostrar una imagen de unidad ante lo que viene. Lo está haciendo a través de un empresario cercano que tiene buenos contactos en la oposición. Hasta ahora, solo es una toma de contacto, sin ningún compromiso o encuentro declarado, afirmaron. Una señal más de cuánta preocupación hay a lo interno del grupo en el poder.}

La Organización Internacional del Trabajo estima que el coronavirus puede hacer desaparecer hasta 25 millones de empleos en todo el mundo. En Venezuela el efecto sería importante. f v c

Aunque usted no lo crea: Guaidó tiene la llave

Y aunque esta misma crisis ha mostrado los muy limitados del poder de Juan Guaidó a lo interno, señala Rodríguez que, por poner un ejemplo, si el presidente interino designado por la Asamblea Nacional hace la gestión ante Estados Unidos, podrían liberarse $1,4 millardos de dólares que están retenidos en Citgo «y un monto mayor en las empresas mixtas (…) como resultado de la prohibición de pago de dividendos».

Solo estos montos permitirían financiar un programa de emergencia a corto plazo, pero para ello hay que desmontar dos décadas de justificada desconfianza, y más en momentos en los que, pese a la crisis y en medio de ella, el régimen de Maduro ha detenido a dos diputados opositores.

A mediano plazo, una vez la crisis comience a quedar atrás, si queda, tanto a nivel global como a nivel nacional, estos economistas creen que la caída del Producto Interno Bruto, que ya se estimaba entre 5 y 7% para este año, será aún mayor, nuevamente de dos dígitos.

Eso, en el escenario optimista de que la crisis se resuelva pronto, aunque insiste el experto, «las presiones a lo interno del régimen deben ser enormes (…) y en esta crisis quizás no se soluciones de la misma manera que en otras oportunidades».