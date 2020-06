El ambiente en las calles es de normalidad. La cuarentena en Carabobo parece haber terminado.

La actividad en el centro de Valencia es intensa. Comercios de todo tipo ofrecen sus productos y servicios con las santamarías arriba, y la cantidad de personas caminando por el lugar es la estampa de un día habitual.

El poco transporte público que se ve circulando lo hace repleto de pasajeros, sin respetar el distanciamiento social, incluso, algunos conectores prestan el servicio si. El uso del tapaboca.

Menos de 30% de las unidades están trabajando, cómo consecuencia de las dificultades de abastecer los buses de combustible, y hay quienes perdieron caminar largos tramos o movilizarse en bicicleta para evitar exponerse con tanta gente en el transporte público

Alfredo García es uno de ellos. Él vive en Naguanagua y sale a comprar lo que puede de comida con lo que recibe de salario a pesar de la cuarentena en Carabobo.

"Yo trabajo para una empresa del estado y me siguen pagando aunque no estamos asistiendo a la oficina, pero lo que cobro no me alcanza para nada".

Él no se atreve a subirse en una unidad de transporte público. "No sé respeta el distanciamiento y da miedo, aunque todos los que se suben usan tapaboca".

Liubel Parra vende jabones artesanales y su actividad ha caído en más de 50%. Lo que lo ha obligado a comprar solo la comida del día a día.

"Está bastante difícil la situación. Comer se hace muy complicado", afirma Liubel sobre la cuarentena en Carabobo.

Las colas por gasolina persisten. Hasta dos noches deben pasar los carabobeños para tener chance de surtir sus vehículos el día que les corresponda de acuerdo al terminal de la matrícula.