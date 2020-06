¡LA GRAN ESTAFA! Así reaccionan a la supuesta renuncia de rectores anunciada por Villegas

El periodista Vladimir Villegas afirmó este lunes que los miembros del Consejo Nacional Electoral presentaron su renuncia al Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro.

La ciudadanía condenó una vez más la posibilidad de que se realicen comicios fraudulentos en Venezuela. Algunos aseguraron que el régimen estaba preparando el terreno para las elecciones parlamentarias que estarían pautadas para diciembre.

Por qué no lo hicieron antes y así facilitaban el nombramiento por la AN presidida por @jguaido ? Creen que engañan al soberano, lejos de estimular el voto lo disminuyen, porque por más que se tongoleen siempre se les ve el bojote.

Así un venezolano señaló que esta medida se daría apenas unos días después que el TSJ confirmara la “omisión legislativa” respecto a la designación del CNE. Por ende, el Poder Judicial se atribuyó el nombramiento de estos funcionarios.

Otros indicaron irónicamente que los resultados de estas elecciones ya están listos y que serán “irreversibles”. Asimismo, condenaron contundentemente el deseo del régimen de realizar elecciones, bajo los parámetros actuales.

“Déjame decirte que el CNE ya estaba ILEGÍTIMO su período estaba más que vencido. Además el TSJ ILEGÍTIMO no tiene ningúna facultad. La AN legítima es la única que nombra los rectores y los quita. Dile a tu fuente confiable que no tienen facultad”, sentenció una venezolana.