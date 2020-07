"Se que no me esta protegiendo en lo absoluto porque esto ya no sirve. En vez de evitar contaminar, me estoy contaminando yo con todas las bacterias que hay en el medio ambiente. Pero esto es lo que hay y mi sueldo no me alcanza para comprar un tapabocas", relato Jessy García enfermera del Hospital Central de San Cristóbal.

Jessy usa doble tapabocas y los recicla porque no tiene más, los trae desde otro centro de salud privado, donde también labora, porque en el Hospital Central de San Cristóbal no les dan los implementos básicos para protegerse.

A pesar del peligro que corren a diario, exponen sus vidas atendiendo a los pacientes en las diferentes áreas del centro centinela del Táchira.

Jessy García contó que ya lleva 5 guardias con el mismo tapabocas y claro que tiene miedo, sin embargo, el amor a su profesión y el deseo de salvar vidas, no le permite abandonar su trabajo.

Trabajadores del Hospital de San Cristóbal arriesgan sus vidas

En estos momentos, hay mucho más riesgo de contagio de COVID-19, pues día a día se incrementa el número de pacientes sospechosos en el área de aislamiento.

"Yo soy camillero. Busco pacientes desde el piso 1 al 10 y con esto es que me protejo. Que más, tuve que ponérmelo porque yo no tengo plata para comprar un tapabocas", exclamo Omar Pacheco, mientras mostraba un tapabocas de tela que le regalaron.

Dijo que cada vez se siente más expuesto y que teme llevar el virus a su casa y a la comunidad donde vive.

Asimismo, destacó que en el área de pabellón del Hospital Central de San Cristóbal, no cuentan con guantes, batas ni los insumos básicos. Por lo que sienten una gran tristeza por las condiciones en que les ha tocado cumplir su trabajo.

Otra de las situaciones que sufren es el déficit de personal, a diario muchos compañeros abandonan el trabajo y ellos deben redoblarse para poder atender a los enfermos.