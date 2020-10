La OEA podría analizar mecanismos para aplicación del R2P solicitado por Juan Guaidó

La solicitud del presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, de activar el Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P) pudiera aprobarse la tarde de este miércoles en sesión de la OEA.

Mientras la crisis económica y de servicios públicos se agrava en Venezuela, y en medio de una pandemia, el régimen de Nicolás Maduro realiza esfuerzos por organizar unas cuestionadas elecciones parlamentarias en diciembre.

"La R2P le incumbe a los Estados. Yo, como representante legítimo del Estado venezolano, tengo la responsabilidad de proteger a los venezolanos, pero la organización criminal que lidera Nicolás Maduro ostenta de facto el control del territorio a través del uso ilegitimo de la fuerza. Ante esta realidad y la responsabilidad del cargo que ostento, debo pedirles hoy alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela y proteger a la población civil desarmada ante la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad”, dijo Guaidó el pasado 23 de septiembre.

La Asamblea Nacional vigente, presidida por Juan Guaidó, desconoce el evento del 6 de diciembre. Igualmente, Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU. no avala ese proceso.

"No puede haber elecciones libres y justas en Venezuela cuando el régimen ataca sistemáticamente a sus propios ciudadanos e instituciones democráticas", puntualizó Mike Pompeo.

There can be no free and fair elections in Venezuela when the regime systematically attacks its own citizens and democratic institutions. At the #OASAssembly, we are redoubling our efforts with our partners in the hemisphere to restore democracy to Venezuela. #USatOASAssembly

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 20, 2020