María Corina Machado rechazó este miércoles las declaraciones del Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. El español aseguró que los contactos sostenido con el régimen de Maduro se dieron por solicitud del G4, grupos de partidos políticos opositores.

En ese sentido, Machado dijo que "con nosotros no se reunieron, y usted lo sabe".

Sr. Borrell, con nosotros no se reunieron, y usted lo sabe. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 7, 2020

Durante la sesión del Parlamento Europeo el político aseguró que "no me he lanzado al ruedo como un espontáneo. Empecé a hacerlo porque así me lo pidió el G4, dirigido por el presidente Guaidó”, afirmó.

El propósito era conseguir unas condiciones mínimas para los próximos comicios electorales.