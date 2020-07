¡LAMENTABLE! Niños tampoco escapan de la crisis que vive Venezuela

View this post on Instagram

Hoy que celebramos el #DíaDelNiño aprovecho para reflexionar sobre el futuro nuestros niños en #Venezuela Lamentablemente nuestros niños no escapan de la crisis provocada por el régimen de Maduro, y se pudiera decir que son los más afectados ya que cada vez más el régimen acaba con su futuro Según la encuesta #ENCOVI, 30% de nuestros niños padecen #desnutrición crónica, más de 3.1 millones tienen problemas para asistir a la escuela. Cada vez es mayor la cantidad de estudiantes que dejan sus estudios para trabajar para poder sobrevivir Ni hablar de la cantidad de menores que sus padres han tenido que #emigrar y los muchos que han emigrado solos para reencontrarse con sus familias.