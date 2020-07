El médico infectólogo Julio Castro reconoció que Venezuela y el mundo están muy lejos de superar la pandemia de coronavirus. Indicó que todavía, a pesar de los meses que han pasado, no hay evidencias que indiquen que la situación se podría normalizar pronto.

“Lamentablemente no estamos lejos del final, todo lo contrario, los que piensan que la epidemia está disminuyendo no tienen la razón, no hay ninguna señal que nos haga pensar que eso es así”, explicó.