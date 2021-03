Largas colas afuera de los bancos en busca de efectivo son focos de contagio del COVID-19 en Vargas (video)

Soportar largas colas a las afueras de los bancos se ha convertido en otro foco de contagios del COVID-19 en Vargas, donde además ya está presente la cepa brasileña, que es tres veces más letal que el virus que se conoció inicialmente.

Las filas obedecen a la grave escasez de efectivo, al poco dinero que ofrecen los bancos, así como también a las fallas en el sistema y la más reciente reducción de las agencias bancarias al 50% de las habilitadas por el alza en los casos positivos del virus.

Ante esto hay miedo en el varguense a enfermarse. Pero también hay necesidad de obtener efectivo.

Así lo dio a conocer Marlon Salazar, quien debió hacer dos colas para conseguir un total de 800 mil bolívares en efectivo en el Banco de Venezuela ubicado en el Terminal de Catia la Mar.

"Sí, claro que tengo miedo de contagiarme, pero el banco me ha llevado a esto, a contagiarme. Hice tremenda cola para ir a la taquilla. Pero si me vas a dar 500 mil en la taquilla y 300 mil en el cajero, ¿por qué no me lo das todo?", sostuvo.