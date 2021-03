¿Cuál es la ruta a seguir? Esa es la duda que embarga a las oposiciones, y si la Unión Europea las llama así, es porque, en este empate catastrófico, laberinto nacional, guerra de trincheras, Francia de 1918, la estrategia a seguir, obviamente, no está clara.

Cualquier análisis de lo que haga la oposición debe, inevitablemente, pasar por evaluar cuál es el estado de su enemigo, o sea, del chavismo. En la superficie, y relativamente, el chavismo está fortalecido.

Y va adelante como si la Asamblea Nacional fuera una representación fiel de la fotografía de las preferencias políticas de los venezolanos y no como lo que es: una primera minoría, pero que no llega ni a 15%, cosa que no sería tan mala si 80% restante no estuviera convencido de que Nicolás Maduro debe salir de Miraflores, preferiblemente hoy.

Los diferentes sabores de la oposición

De más claro a más oscuro, podemos hacer una lista de los “colores” de las oposiciones: hay una “oposición rosa”, a la que podríamos llamar “20 en conducta”, que pide, poco más o poco menos, que se haga borrón y cuenta nueva de los últimos cinco años, y aceptemos sumisamente que Maduro ganó, y recorramos, sin una objeción, la escalera electoral (municipales, regionales, presidenciales).

Esa posición tiene dos piedras de molino con las cuales es muy difícil comulgar: la primera, hace tabula rasa del pasado, y en ese pasado, hay una buena cantidad de irregularidades, por no decir, de delitos de Estado, empezando por la manera como se descabezó el referendo y terminando por las propias presidenciales de 2020.

La otra objeción es de carácter práctico: ¿Cómo asegurar que una vez que Maduro ha talado sistemáticamente el bosque, empezando por la tarjeta de la MUD y terminando por los propios partidos políticos del G4, va a permitir que florezcan nuevos retoños? ¿Cómo romper el ciclo abuso político oficial/forfait opositor/regreso en peores condiciones?

Está muy claro que algo hay que hacer, que no se puede volver a faltar a unos comicios que, además, son estratégicos en términos de creación de liderazgos, porque, por ejemplo, lo que decía Henrique Capriles tenía peso porque era el gobernador de Miranda.

Sin embargo, es muy difícil explicarle a la misma comunidad internacional que ha rechazado las parlamentarias y las presidenciales que ahora sí la oposición va a participar en las regionales, por mucho que eso tenga sentido político para los liderazgos locales.

¿Realmente está tan fuerte Maduro?

Maduro está en una ofensiva política. Con esa misma Asamblea, está adelantando un paquete de leyes, uno en el cual, el Parlamento, hay que decirlo para que quede constancia, se está suicidando.

Luce canchero, sobrado, el presidente de la revolución chavista en sus vespertinas diarias, pero eso esconde algo que también es muy evidente: que el proyecto de lograr que, por la fuerza de la costumbre, se le reconociera el statu quo y que la comunidad internacional aceptara la Asamblea Nacional, ha fracasado.

Que cualquier esperanza que tuviera en la influencia de Podemos para mejorar su situación ante España, es decir, ante la Unión Europea, igual; y que económicamente está tan precario como siempre.

Una “fortaleza” que, también como siempre, sigue dependiendo de la fuerza armada, mientras sigue echando para fuera a venezolanos a un ritmo de 500 diarios, según la Acnur.

En este escenario está parado el chavismo, sin entrar a considerar cuán profundo es su desprestigio interno.

Oposición fragmentada y debilitada, revolución chavista aislada y sin dinero. Esas son las condiciones en las que está el panorama político en 2021.

¿Quién gana? ¿Cómo elegir una ruta, si aparentemente, todas conducen a una calle ciega? ¿Cómo elegir una ruta entre cinco caminos culebreros?

Por eso es tan difícil tomar una decisión.

