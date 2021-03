El horror de este viernes, en la Cota 905, dejó al menos tres imágenes para la Historia de estos años terribles.

Ya se ha vuelto “normal” que cada cierto tiempo en el suroeste de Caracas, específicamente la zona de El Paraíso, La Vega, Montalbán y El Cementerio, entren en un toque de queda. Un toque de queda que impone Carlos Revette, alias El Coqui, cada cierto tiempo, a punta de plomo.

La primera de esas imágenes es, sin duda, la del médico radiólogo que tiene que implorar por su vida en la autopista Norte-Sur. “Soy médico, no me mates, soy médico, no tengo nada”.

Una frase completamente coherente en la Venezuela de hoy: “soy médico, no tengo nada”, “soy profesor, no tengo nada”, “soy periodista, no tengo nada”, “soy comerciante, no tengo nada”, “soy empleado público, no tengo nada”.

Estamos en un país donde el honesto, el que ha trabajado toda su vida, no tiene nada. Solo tienen los políticos, solo tienen los malandros. Y el honesto, el que ha trabajado toda su vida, tiene que humillarse ante los malandros, o ante los políticos.

La segunda imagen para la Historia es la de la soledad de las autopistas aledañas a los hechos de la Cota 905, en comparación con la cantidad de policías y militares que han reprimido las protestas de jóvenes y de opositores, principalmente en 2017.

Las prioridades del chavismo están claras: el Coqui no representa un peligro para el Gobierno, los estudiantes sí.

El tercer horror de este viernes en El Paraíso fue el asesinato de Deisy Rivas. “Tanto que nos cuidábamos en la calle y me la vienen a matar en la casa”, lloraba Antonio Dos Santos, su viudo, que como tantos y tantos venezolanos, solo quiere irse de este horror en el que han convertido a Venezuela.

Un horror que no cesa, en el que los delincuentes le devuelvan la moto al radiólogo porque “ellos respetan al sector salud”, y (más duro todavía) donde hay gente que cree que sí, en efecto, que el Coqui le puede dar lecciones de moral a quienes tienen hoy el poder, lo que solo relata lo mal que estamos como sociedad.

