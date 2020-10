La imagen conmovió a un país que es difícil de conmover, porque todos los días tiene cien motivos para conmoverse. La maestra, frente a un Ministerio de Educación cerrado y forrado de policías todos iguales (metáfora del país) y le grita a los que están encargados de cuidar el “orden” que “lo único que quiere es tener algo que darle de comer a sus hijos”.

Las comillas no son un error en la palabra orden. “Orden” es, en este momento de Venezuela, todo lo que está mal.

“Orden” es una maestra que impreca a la puerta de un ministerio que su sueldo no puede ser de 3 dólares al mes. “Orden” es un régimen que nos asegura que los casos de Covid-19 están en descenso, contraviniendo cualquier estadística de cualquier otro país. Donde las cucarachas vuelan, pensará Nicolás Maduro, el coronavirus puede comportarse diferente.

“Orden” es decretar la Navidad el 15 de octubre, y para sumarle el insulto a la injuria, como ñapa, celebrarlo con luces láser en el Humboldt, ese Elysium en las alturas, sobre una tierra en el que cada noche se va la luz en seis estados y un militar anuncia que va a repartir leña (en sentido literal; en sentido figurado, llevan repartiendo leña desde 2002) para que la gente pueda cocinar.

Lo que piensa la maestra, lo que piensa el que la vigila

Bien. Ya sabemos lo que piensa la maestra. Está harta, como 90% de los venezolanos, según todas las encuestas. Maduro puede decir que todos los problemas de este país son culpa del G4-RP. Ratas pelúas significa lo segundo, y lo puede decir en una transmisión del canal del Estado que han secuestrado, ya sin mínimo pudor, para su causa.

Ramos Allup, Guaidó, Borges y no recuerdo el cuarto son untermenschen, subhumanos, subciudadanos.

Por eso, solo uno tiene el poder de insultar en televisión abierta. Si el otro lo hace, cierran el canal donde salga eso. Si es un portal web, lo bloquean. Si es un tuit, hasta cárcel puede implicar.

Maduro, sin embargo, puede decir todo eso, encadenar todas las tardes, pero sigue teniendo a la realidad en contra, lo que hace que 90% del país, el que pisa la realidad, tenga más o menos un criterio uniforme sobre cuál es la raíz de los problemas y cómo puede Venezuela, más o menos, comenzar a enderezarse.

Nicolás Maduro representa el “orden”. También sabemos lo que él piensa. Resistir otro mes, hasta morir de viejo en el poder.

La maestra, la que llora, la que padece, símbolo de un país con su educación cerrada. Y no me vengan con el cuento de que la educación no está cerrada cuando la maestra gana $3 al mes. De qué se puede preocupar esa señora si no es de amarrar su próxima comida. También sabemos lo que piensa.

¿Sabemos lo que piensa el policía que resguarda el Ministerio? Porque si al caso vamos, gana lo mismo que la maestra, tiene la misma hambre, la misma angustia.

¿En nombre de qué sigue resguardando un “orden” que cuenta con él para mantener un estado de cosas que no entiende y que, en definitiva, lo agrede también a él?

Simplificado al extremo, ¿sabe Maduro lo que piensa el encargado de resguardarle el “orden” de este país patas arriba, más allá de saber lo que piensan sus cercanos?

