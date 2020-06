El politólogo, John Magdaleno, explicó en Twitter las posibles soluciones existentes para resolver la crisis venezolana.

"No hay soluciones simples en el caso venezolano. No hay salidas mágicas", precisó.

Planteó que las salidas a la coyuntura política desfavorecerán a la administración Maduro. Es decir, pasan por restar apoyo al chavismo.

"Cualquiera que sea la estrategia que se proponga, esta tiene que contribuir a debilitar el respaldo de los factores de poder al régimen autoritario", puntualizó el también profesor universitario.

Votar o abstenerse

Aclaró que la participación a elecciones parlamentarias no está descartada de antemano.

"Sea que se decida participar o no-participar de cara a las parlamentarias, la decisión debe ser parte de una estrategia común a muchos sectores y reunir el mayor respaldo posible", escribió.

Para John Magdaleno desde la oposición "podemos estar entrando en una fase aún más represiva, que demanda mucha más coordinación".

Es inadmisible avanzar a ciegas. "Cualquiera que sea la estrategia elegida, no es admisible que no se elabore un plan lo suficientemente detallado y exhaustivo, incluyendo el desarrollo de escenarios posibles"

Además, se debe clarificar el rol de los ciudadanos en el camino para desentrañar la crisis venezolana.

El apoyo a los responsables de la crisis

"La fractura de la coalición dominante (...) no es obra exclusiva del azar. Requiere presiones y amenazas domésticas e internacionales; garantías e incentivos a ciertos factores para que le retiren el respaldo al régimen".

La moral integrad de la sociedad venezolana juega un papel fundamental para sumarse a la solución de la crisis nacional.

"Entendamos que se requiere "espíritu de lucha", predisposición emocional y anímica para pelear por la redemocratización de Venezuela. Ningún pueblo moralmente derrotado lo logra". Notificó que en 120 países se han concretados transiciones hacia la democracia.

"Todo proceso social tiene peculiaridades histórico-culturales, políticas, económicas, etc. Pero eso no significa que no existan regularidades que tomar en cuenta", enfatizó.