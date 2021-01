Le pusieron una granada en la cabeza y pide ayuda a Tarek William Saab (videos)

Una situación irregular se habría registrado el pasado viernes 23 de enero en las instalaciones de una conocida feria de comida rápida en San Cristóbal, estado Táchira.

Nicola Di Gioia es propietario de uno de los establecimientos que funciona en esta feria ubicada en la parte alta de San Cristóbal, la noche de este lunes denunció a través de un video los presuntos hechos ocurridos.

"El viernes en la noche hubo una gente de la Faes incluyendo al hijo del protector Freddy Bernal y el hijo del jefe de la Faes y entraron en el negocio nos dieron una paliza, nos hirieron física, psicológica y verbalmente, tenían armas, granadas, me llevaron preso, me rompieron la frente, me hicieron morados por todos lados, cachacos y se reían, estaban bajo el alcohol y las drogas", relató el comerciante.

Según el hombre, los funcionarios los obligaron a realizar declaraciones a favor de ellos.

"Golpearon a una mujer, al vigilante lo hicieron tirarse de un segundo piso y se rompió las piernas, hay que operarlo", expresó consternado.

Asimismo, dijo que supuestamente los funcionaron volvieron a ir a su negocio a buscarlo, pero por fortuna no estaba, y teme no poder volver a su establecimiento comercial.

"Me echaron alcohol en los ojos, en la nariz, me colocaron granadas en el pecho y le quitaban el seguro y se reían, me daban cachazos, me ponían la pistola en la cabeza", destacó el comerciante.

Di Gioia indicó que ya colocaron la denuncia en el Ministerio Público y que esperan que la justicia actúe en este caso que evidencia el abuso de poder, pidió ayuda a sus seguidores a través de las redes sociales.

En el hecho una dama también habría sido agredida por parte de los hombres armados.

"Esta persona de camisa negra me puso una granada en la cabeza y me dijo que me la iba a explotar", este fue el relato de Laura Hurtado, médico pediatra que se encontraba en la feria de comida durante situación irregular en San Cristóbal donde habría participado supuestamente la Faes y el hijo de Bernal.

La profesional contó que presuntamente cuando los funcionarios irrumpieron de manera violenta a la feria de comida le quitaron los celulares a los presentes, pues alegaban que desde allí habían grabado un procedimiento realizado por ellos frente al local.

La mujer mostró una imagen de su celular donde aparece Freddy Bernal con su hijo e identificó supuestamente al joven como la persona que la amenazó con estallarle una granada en su cabeza.

"Esta persona de camisa negra, me dijo esto es lo que está pasando, sacó una granada y me la puso en la cabeza y me dijo que me la iba a explotar", este fue el relato de Laura Hurtado médico pediatra. Vía: cortesía. (+Detalles) 👉https://t.co/Dwv5nnxDi9 pic.twitter.com/77JdR69fwu — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) January 26, 2021