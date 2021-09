Llegaron las vacunas de Sputnik V pero sin un plan serio "continuará la anarquía"

Trabajadores sanitarios del Frente Amplio Profesional aplaudieron la llegada de un nuevo lote de vacunas Sputnik V al país; sin embargo, advirtieron que sin un plan de vacunación serio "continuará la anarquía".

"Por supuesto que nos parece positivo que ingresen vacunas a Venezuela, pero si la situación se mantiene como hasta ahora; sin un plan de vacunación serio, transparente y de cara al país continuará la anarquía. Eso nos mostraría un camino muy incierto para lograr la llamada inmunidad de rebaño, porque seguiría privando el criterio político sobre el técnico", indicaron en un comunicado.

Asimismo, aseguraron que se desconoce el número exacto de dosis que llegaron al país.

"La cifra de los venezolanos que esperan desde hace semanas por la segunda dosis de la vacuna Sputnik V es un secreto bien guardado por el régimen de Maduro, pero expertos del país han calculado cifras de entre 600.000 las más conservadoras a 900.000 mil personas", acotaron.

VACUNAS SPUTNIK V Y LAS CIFRAS DE MADURO

De igual forma, señalaron que las cifras que suministra la Administración de Nicolás Maduro "son por demás inconsistentes con respecto a las que reportan la oficina de Información de Emergencias Sanitarias y Evaluación de Riesgos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

"Ambos ubican el porcentaje de vacunados por completo en una cifra del 11,70% de la población (3.326.547 personas); mientras Maduro habla de un 30%. Varios expertos desde el principio han advertido de lo poco confiables que son los registros de fallecidos y contagiados que ofrece el régimen, por lo que hablan de un subregistro", apuntaron.

En ese orden de ideas, destacaron que la falta de información y de transparencia en el proceso de vacunación "ha sido una constante, lo que ha provocado angustia en la población que vive sumergida en la incertidumbre".

"Cientos de miles no han recibido el mensaje de texto del Sistema Patria o del Ministerio para la Salud que les indique cuándo y a dónde tienen que acudir para inmunizarse; muchos no tienen ni celulares o los tienen dañados. Pero lo más grave es que hay quienes han recibido los mensajes y al llegar al sitio les dicen que no hay vacunas", precisaron.

Trabajadores sanitarios resaltaron que frente a este panorama, de no producirse un cambio en los procedimientos que han llevado adelante, "lo que veremos en los puntos de vacunación serán colas aún más largas y por horas, debido a la gran cantidad de gente que irá en busca de su primera dosis y los que esperan la segunda de la Sputnik V".