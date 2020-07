El Gobierno interino presidido por el presidente encargado Juan Guaidó, informó este viernes que en las próximas horas arribaran a Venezuela representantes de Noruega, sin una agenda previa.

De acuerdo al comunicado, la intención de su visita era conocer la situación actual de Venezuela desde el punto de vista político y humanitario.

"Comunicamos al país esta información en aras de mantener la transparencia, principal bandera de nuestra gestión de cara a Venezuela", rezó la misiva.

En ese sentido, como lo anunció Caraota Digital en exclusiva; reiteraron que el proceso de mediación, que realizó el Reino de Noruega, finalizó el pasado año cuando el régimen "se negó a que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas".

Asimismo, el Gobierno interino precisó que no existía, en este momento, ningún proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro.

Por último, manifestó que le recordaron a la delegación noruega que solo elecciones libres y justas eran la solución a la crisis y no "procesos fraudulentos" con un cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE).

Noruega y Venezuela: proceso de Oslo

Guaidó anunció el pasado septiembre de 2019 su retirada del proceso auspiciado por Noruega, un mes y medio después de que lo hiciera el régimen.

Maduro suspendió en agosto las negociaciones que tenían lugar en Barbados porque "Guaidó celebra, promueve y apoya" las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del régimen.

A principios de septiembre, Maduro puso como condición para retomar las negociaciones que Guaidó rectificara su supuesta "pretensión de entregar" el Esequibo; un extenso territorio que Guyana y Venezuela disputan y que supone dos terceras partes del primer país, reseñó la agencia de noticias EFE.

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, el régimen y la oposición se sentaron a la mesa de diálogo en República Dominicana. No obstante, las conversaciones no dieron resultado y Maduro terminó convocando unas elecciones a las que compareció casi en solitario. Además, no han sido reconocidas por buena parte de la comunidad internacional por "fraudulentas".