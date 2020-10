Diosdado Cabello cuestionó este miércoles la decisión de Argentina de votar a favor de la extensión de la Misión de la ONU en Venezuela por dos años más.

Durante la emisión de su programa televisivo Con el Mazo Dando transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), Cabello acusó al Gobierno de Fernández de “tibieza y frialdad”.

“Está muy molesta la gente en Argentina. Yo creo que yo dije eso en enero: uno la tibieza la percibe. A veces esa tibieza ni siquiera llega a tibio. Esa frialdad uno la siente, la percibe, es capaz de predecirla, inclusive”, dijo.

Cabello a Fernández: "allá aquellos que se dejan presionar"

En este sentido, aseguró que existen “muchas presiones” contra el Gobierno argentino y destacó: “allá aquellos que se dejan presionar”.

“Los pueblos son el gran motor de los cambios, no los Presidentes. Los Presidentes llegan, unos defraudan, y el pueblo es tan noble que aguanta y respira profundo. Por eso nuestro cariño y respeto al pueblo argentino. El pueblo argentino no nos ha hecho nada malo, no hay nada que perdonar”, añadió.

El dirigente del chavismo resaltó la relación entre ambos países durante la época de Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Maduro.

“En 2009 todavía teníamos gobiernos amigos. No digo pueblos; gobiernos. Porque ahí está el pueblo argentino, a quien le mando mi abrazo, mi cariño y mi respeto. Ustedes no han hecho nada malo, amigas y amigos de Argentina. El pueblo, me refiero al pueblo. No han hecho nada malo, no hay nada que perdonarle al pueblo argentino”, enfatizó.

Las declaraciones de la bancada oficialista ocurren tras conocerse la votación de Argentina en la ONU. Luego del episodio en la ONU, el kirchnerismo expresó y repudió el accionar de Alberto Fernández.

También con información de Monitoreamos.